Двое суток ищут двух братьев по Ленобласти

В Ломоносовском районе в деревне Келози пропали два брата возрастом 11 и 13 лет. Мальчики ушли на прогулку вечером в четверг и на сегодняшний день неизвестно, где они находятся.

Мать школьников обратилась в отделение полиции с заявлением о пропаже. Теперь мальчиков ищут полиция и добровольцы.

Старший ребенок был в черно-оранжевой кофте с капюшоном и в синих джинсах. На спине был черный рюкзак с звездочками. Младший брат был одет в темную ветровку и школьные брюки. Из особых примет у мальчиков шрамы. У старшего на правой ноге след от укуса собаки, а у младшего шрам на голове.

Заявление от матери поступило лишь вчера вечером, поэтому поиски длятся менее суток, но пока безуспешно.