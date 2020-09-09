Во время выступления Козловского зрительница получила травму

В Академическом малом драматическом театре во время спектакля зритель получила травму. Елизавета Видус, так зовут потерпевшую, требует с учреждения культуры более 1 млн рублей. Дело в том, что во время выступления Данилы Козловского женщине упала часть флейты на голову. После полученной травмы потерпевшей понадобилась медпомощь. Об инциденте сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Елизавета подала иск в Куйбышевский районный суд. Согласно ее показаниям, 5 декабря 2019 года на спектакле «Гамлет», в тот момент, когда выступал Данила Козловский, часть металлической флейты отлетела и ударила зрительницу по затылку.

Женщина пытается взыскать понесенные расходы в размере 12 200 рублей за лечение, расходы билет на спектакль, а также неустойку на общую сумму в 16 тысяч рублей. Кроме этого, истец требует компенсацию утраченного заработка в размере 38 273, 40 рублей и компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.