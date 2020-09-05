Задержаны петербуржцы, управлявшие водными судами без прав

Санкт-Петербургский линейный отдел МВД РФ на водном транспорте сообщает, что главные нарушители на водных трассах Северной Венеции — гидроциклисты. 4 сентября были подведены итоги рейда, который проходил при участии представителей Агентства внешнего транспорта и Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. По итогам при патрулировании акватории Кронверкского пролива были остановлены мужчины 27 и 33 лет, у которых отсутствовали права на управление маломерным судном, в отношении которых составлены административные протоколы, предусматривающие штраф до 5 тысяч рублей. А кроме того был задержан 18-летний гидроциклист, который взял гидроцикл у знакомого вместе с приятелем катался без прав. Протокол в отношении юноши составлен по другой административной статье — «Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления», предусматривающей штраф до 15 тысяч рублей.

Подобные профилактические рейды начинаются с открытием навигационного сезона и продолжаются до его закрытия, в этом году их было около 50. В среднем за одно мероприятие ловят двух—трёх нарушителей. По данным статистики, гидроциклисты нарушают законы чаще, чем другие суда. Чаще всего гидроциклисты, не зная основ навигации, пересекают полосы, отведенные на Неве под быстроходные и тихоходные катера.