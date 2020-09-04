В Петербурге случайно задержали подозреваемого в убийстве

В Санкт-Петербурге 40-летнего мужчину задержали правоохранительные органы из-за скандала в автобусе.

На Приморском шоссе около двух часов ночи 3 сентября мужчина устроил разборки и был привлечен к ответственности за административное правонарушение — мелкое хулиганство. Однако, когда полицейские пробили нарушителя по базе, обнаружилось, что мужчина подозревается в убийстве своих престарелых родителей.

Тремя сутками ранее В Самаре были найдены тела 85-летнего пенсионера и его 73-летней супруги с колото-резанными ранениями в их собственной квартире. При этом у женщины были отрезаны голова и кисть руки.

Петербургские полицейские сообщили о задержании подозреваемого самарским коллегам и в тот же день передали его из рук в руки.