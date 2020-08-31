На фанатов «Зенита» напали в хинкальной Москвы

Телеграм-канал Baza сообщает об инциденте с «сине-бело-голубыми». По словам очевидцев около 20 человек ворвались в московскую хинкальную, которая располагается на Халтуринской улице, и напали на болельщиков «Зенита». Вероятно, нападающие являлись фанатами «Локомотива», ведь накануне вечером состоялся матч между этими командами.

Примечательно, что нападающие не тронули парня с девушкой и мужчину с ребенком. Среди пострадавших никто не обратился в полицию, заявив, что никакого вреда им практически не причинили. «Сине-бело-голубые» ушли из кафе, не дождавшись врачей и полиции, которую всё-таки вызвал владелец хинкальной.