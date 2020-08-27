На комаровском ж/д переходе сбит пенсионер

Утром 27 августа в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что около железнодорожной станции Комарово электропоездом «Санкт-Петербург - Выборг» сбит мужчина. Известно, что он хотел перейти пути по пешеходному переходу. Однако не заметил приближающегося поезда. Машинист подал сигнал повышенной громкости, но мужчина не отреагировал. Предотвратить наезд на пешехода не удалось даже после применения экстренного торможения.

Пострадавший примерно 70-летнего возраста, на данный момент его личность устанавливается. Травмы, полученные при столкновении, оказались несовместимы с жизнью, и пенсионер погиб на месте.

Напомним, что недавно подросток погиб под колесами поезда в Ручьях, а также вспомним недавний случай, когда 19 августа мужчина погиб от столкновения с электричкой, следующей до Пскова.