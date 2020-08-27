Школьник «ограбил» кота Елисея в Петербурге

Памятник коту Елисею установлен около магазина купцов Елисеевых на Малой Садовой. Согласно существующей традиции, прохожие и гости города юросают к постаменту монетки «на счастье» и загадывают желания.

В среду, 26 августа, очевидцы сняли на видео как молодой человек забирается на здание к памятнику коту, чтобы достать деньги. Кадры с места происшествия пояивлись в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Большинство прохожих осудили школьника, однако некоторые отметили, что юноша не присвоил чужое, а забрал никому не нужное. Также один из пользователей «Вконтакте» пошутил, что школьнику наверняка ничего не удалось забрать у знаменитого кота, поскольку ранее он самостоятельно все обчистил, подтвердив содеянное фотографией. Стоит отметить, что коту Елисею и прежде приходилось переживать ограбления.