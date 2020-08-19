В Петербурге арестовали колдунью

19 августа стало известно, что Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Татьяну Баранову, участницу религиозной секты «Орден пути». Согласно последним данным, вместе с предполагаемым лидером секты, прибегая к угрозам и манипуляциям, Татьяна, известная в сообществе под псевдонимом Тайрис, убедила клиентку в необходимости проведения обряда по установке «защитного купола». За свою услугу мошенницы взяли 20 тысяч рублей. Для следующего посетителя, мужчины, тот же самый обряд обошелся уже в 34 тысячи евро.

Когда Татьяне Барановой предъявили обвинение, колдунья возражала против ареста и утверждала, что не принимала участие в установке куполов. Сейчас вместе с напарницей Гайвой Тихомировой, женщина обвиняется в мошенничестве. В СИЗО Татьяна пробудет до 24 сентября.

Представители правоохранительных органов считают, что жертвы «Ордена пути» отдали мошенникам более 6 миллионов рублей. Сотрудники полиции продолжают искать потерпевших от действий «магов».