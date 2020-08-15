Пойман преступник, пытавшийся обнести банк на Савушкина

Вечером 14 августа мужчина в медицинской маске совершил попытку ограбления отделения банка "Восточный" на улице Савушкина в Приморском районе. Сотрудница организации, несмотря на угрозы, не растерялась и нажала тревожную кнопку, заставив преступника сбежать из банка без денег.

Полиция выследила преступника по горячим следам. Им оказался 50-летний житель Петербурга, ранее судимый. Он прятался у своей сожительницы и даже успел сбрить бороду, однако все равно был задержан. По словам подозреваемого, на преступление его толкнули финансовые затруднения. Пресс-служба МВД сообщила, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения.