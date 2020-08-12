Просьба «стрельнуть сигарету» обернулась для двух петербуржцев пулевыми ранениями

В девятом часу в полицию Невского района поступило сообщение о конфликте на Невском рынке. Двое мужчин выпивали на территории заброшенного рынка. С их слов, перед уходом они обратились к незнакомой компании, сидевшей неподалеку, с просьбой угостить сигаретой. Просьба не понравилась и вызвала агрессию, между мужчинами завязалась драка. В результате один из мужчин получил резиновую пулю в живот, а другой — в грудь.

Согласно их показаниям, нападавшими были двое мужчин славянской внешности возрастом 35-40 лет. Полицейские изъяли записи с камер наблюдения и выяснили, что один из злоумышленников был в серой куртке, кепке, джинсах и с фиолетовым пакетом, а второй в момент инцидента был облачен в серую толстовку и джинсы и передвигался на ярко-желтом велосипеде. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье хулиганства, ведется проверка.