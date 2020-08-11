В Санкт-Петербурге пьяный капитан врезался в мост, есть пострадавшие.

В состоянии алкогольного опьянения 44-летний капитан теплохода не справился с управлением и врезался в опору Прачечного моста, в результате чего пострадали пассажиры.

В дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что у причала Набережной реки Мойки прогулочное судно врезалось в опору моста. Сотрудники транспортной полиции выехали на место и выяснили, что капитан судна находился в состоянии алкогольного опьянения и оказывал платные экскурсионные услуги по Неве.

Проходя под Прачечным мостом, он дважды столкнулся с его опорой. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Ими стали трое пассажиров. После аварии они оперативно доставлены в одну из больниц Петербурга. Повреждения также получили мост и теплоход.

На данный момент следователем следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Капитану грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.