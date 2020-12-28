  • 28 Декабрь 2020
USD 29.12.2020 73.7175 +0.0254
USD ММВБ 15:31 73.7589  
EUR 29.12.2020 90.1270 +0.2521
EUR ММВБ 15:31 89.9731  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Возбуждено уголовное дело после того, как поезд отрезал ногу школьнику в Петербурге

Автор:


© Фото: Балтфото

Темы дня

СМИ сообщали, что мальчик катался на поезде в качестве зацепера и, вероятно, упал на пути.

После травмирования 11-летнего мальчика на железнодорожных путях в Петербурге возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации жд-транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе СЗ СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

Рен ТВ сообщает, что в операции по спасению  мальчика приняли участие десятки человек: медики, полицейские и очевидцы трагедии. Школьник провел на путях около часа, так как ЧП произошло в безлюдном месте, вне железнодорожного перехода. Отмечается, что на этом участке железнодорожное движение очень интенсивное - курсируют электрички и товарняки.

Момент падения с поезда зафиксировали камеры, установленные на здании автомойки.

Подросток в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ, рассказали 78.ru в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Как писал Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел недалеко от станции «Товарная – Витебский» во Фрунзенском районе. Школьника на путях обнаружил машинист маневрового поезда. Скорая отвезла мальчика в больницу, где медики приняли решение ампутировать ребенку обе ноги.

По предварительным данным, ребенок мог кататься на поезде в качестве «зацепера» и упасть. Однако точной информации о том, как произошло несчастье, нет.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram