Возбуждено уголовное дело после того, как поезд отрезал ногу школьнику в Петербурге

После травмирования 11-летнего мальчика на железнодорожных путях в Петербурге возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации жд-транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе СЗ СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

Рен ТВ сообщает, что в операции по спасению мальчика приняли участие десятки человек: медики, полицейские и очевидцы трагедии. Школьник провел на путях около часа, так как ЧП произошло в безлюдном месте, вне железнодорожного перехода. Отмечается, что на этом участке железнодорожное движение очень интенсивное - курсируют электрички и товарняки.

Момент падения с поезда зафиксировали камеры, установленные на здании автомойки.

Подросток в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ, рассказали 78.ru в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Как писал Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел недалеко от станции «Товарная – Витебский» во Фрунзенском районе. Школьника на путях обнаружил машинист маневрового поезда. Скорая отвезла мальчика в больницу, где медики приняли решение ампутировать ребенку обе ноги.

По предварительным данным, ребенок мог кататься на поезде в качестве «зацепера» и упасть. Однако точной информации о том, как произошло несчастье, нет.