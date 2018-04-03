В России с 2019 года появятся невозвратные билеты на поезда

Депутаты Государственной думы приняли закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования.

Пассажиры не смогут получать деньги за проездные документы, приобретенные по новому тарифу, сообщил «Интерфакс». Депутат от «Единой России» Александр Васильев отметил, что изменения позволят снизить стоимость билетов.

Исключением для возврата средств может быть внезапная болезнь пассажира или члена семьи, который следует вместе с ним, травмирование в результате несчастного случая или смерть родственника.

Деньги вернут и при отмене отправления поезда, его задержке или при непредоставлении пассажиру места, указанного в билете.

Законопроект должен вступить в силу с начала 2019 года. Документ отправлен на одобрение Совета Федерации, после чего его должен подписать президент. Действующие в данный момент тарифы сохранятся, изменения на них не повлияют.

В настоящее время невозвратные билеты в России продаются на авиарейсы. С 2017 года в стране ввели билеты без багажа по невозвратным тарифам.

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