В Пулково из-за драки задержали вылет самолета

Рейс Петербурга в Москву не смог вылететь в назначенное время из-за драки двух пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел во вторник вечером. Пассажиры стали делить место в салоне и не смогли договориться. В результате случилась потасовка, отметили правоохранители.

Уточняется, что драка началась до взлета, так что рейс был задержан.

Драчунов сняли с рейса и доставили в отдел полиции.

"Невские новости" отмечают, что подрались два мигранта - уроженца Киргизии.

Задержка рейса составила около часа.