В ковидном госпитале в подмосковной Коммунарке произошел взрыв

Пожарные проверяют информацию о разрыве трубы с кислородом в больнице для больных коронавирусом в Коммунарке в Новой Москве. Об этом сообщил источник ТАСС, добавив, что пока данных о пострадавших нет.

Как отметил источник, взрыв произошел при разрыве магистрали кислородного снабжения модулей. Возгорания и обрушений не зафиксировано.

О дыме в одном из корпусов больницы написали очевидцы в соцсетях, публикуя видео. Однако это не признак пожара, а лишь выходящий из аварийной трубы кислород, пояснил источник.

Московский оперштаб в своем Telegram-канале отметил, что во временных сооружениях велись пуско-наладочные работы. Эти корпуса еще не введены в эксплуатацию, поэтому там нет пациентов и персонала. Также, добавили в оперштабе, нет угрозы для других корпусов ковидного госпиталя. Больница работает в обычном режиме.

По последним данным, в больнице находятся более семи сотен пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.