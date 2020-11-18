При обыске по делу об убийстве Шенгелии в Петербурге нашли арсенал оружия

В Санкт-Петербурге в ходе расследования уголовного дела об убийстве известного бизнесмена Бадри Шенгелии обнаружили арсенал оружия. Об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах.

В арсенале найдено более 1 тыс. патронов, порядка десяти пистолетов, два пистолета-пулемета, а также ружья, самодельное оружие и детали для его изготовления.

Как отмечает источник "Интерфакса", обыск прошел еще в августе в квартире 62-летнего предпринимателя Михаила Цуканова, который является директором торговой сети рыболовных магазинов "Аква" и проживает в квартире на улице Композиторов. Три месяца проходили исследования и анализ арсенала.

Уточняется, что оружие не использовалось при осуществлении обстрела автомобиля предпринимателя, при котором он погиб.

Возбуждено отдельное уголовное дело - о незаконном обороте оружия.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", Шенгелию убили более двух лет назад на Новоприозерском шоссе во Всеволожском районе. Бизнесмен проходил свидетелем обвинения по ряду резонансных уголовных дел.

Так, следствие получило его показания в отношении экс-руководителя ГУ межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко (осужден в 2018 году на 13 лет заключения в колонии строгого режима за получение двух взяток на общую сумму в $550 тыс.). Шенгелия также давал показания по одному из уголовных дел в отношении Владимира Барсукова (Кумарина - бизнесмена, лидера "тамбовского ОПГ"), который также заключен в тюрьме за ряд тяжких преступлений.