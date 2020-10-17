В больницу Петербурга поступил еще один младенец от суррогатной матери

Шестеро суррогатных малышей китайской компании-посредника BluedBaby в Петербурге находятся под наблюдением врачей на дому или в больнице. Как пишут "Невские новости", из семи переданных данной компании младенцев умер один.

Накануне одна из вынашивавших мам вызвала полицию и органы опеки, заподозрив неладное со здоровьем малыша. Его забрали в больницу.

Таким образом, трое новорожденных находятся в больницах, один в доме ребенка.

В Смольном прокомментировали ситуацию, сообщив, что у компании пока находятся еще семеро детей. Решается вопрос о направлении младенцев в профильные учреждения для медицинского наблюдения.

Как сообщал ранее "Санкт-Петербург.ру", в октябре стало известно о двух умерших младенцах. Их вынашивали суррогатные матери для родителей из Китая.