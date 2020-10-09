В Ленобласти скончался ребенок от суррогатной матери, который должен был отправиться в Китай

В Гатчинском районе умер младенец, малыш родился по программе суррогатного материнства. Об этом сообщает источник "Невских новосте" в правоохранительных органах.

Ребенка не смогли вывезти из России в Китай, к приемным родителям, из-за пандемии коронавируса. Причина смерти пока неизвестна.

По информации источника «КП» в правоохранительных органах, малыша родила суррогатная мать, ему было пять месяцев. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительно, с ним сидела кормилица – няня, с ней заключили договор на воспитание ребенка и оплатили работу. Ее местоположение неизвестно.

Следственный комитет проводит проверку.