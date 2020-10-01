Подростки устроили драку со стрельбой в Купчино

У торгового центра во Фрунзенском районе накануне произошла драка подростков с участием девушки. В ходе инцидента дети стреляли из сигнального пускового устройства. Также полицейские изъяли нож, кастет и балкалаву, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел у дома 7 по улице Ярослава Гашека. Полиция обнаружила там компанию подростков 16-17 лет и 19-летнего юношу. Хулиганы затеяли конфликт со старшим оппонентом, после чего один из подростков совершил выстрел из сигнального устройства.

MR7 сообщает, что травмы получила девушка и еще трое подростков. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Возбуждено уголовное дело.