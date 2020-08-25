В Петербурге на улицу вырвалась "река" из горячей воды

В районе Гражданского проспекта северной столицы произошла коммунальная авария, в результате которой из трубы вырвался поток горячей воды и растекся по проезжей части.

Как сообщает группа «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», инцидент произошел у дома 27 по Гражданскому проспекту. Диаметр поврежденной трубы - 40 см. Огромный поток сорокаградусной жидкости течет по улице.

На место происшествия быстро прибыли ремонтники. Они установили ограждения безопасности и приступили к ликвидации катастрофы.

После починки будет проведена проверка под давлением, указали в ТЭК.