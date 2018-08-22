Неизвестный выстрелил в трамвай на улице Савушкина

Неизвестный мужчина выстрелил в трамвай №19, следующий от Лахтинского разлива к железнодорожной станции Старая Деревня. Инцидент случился около часа дня у дома №103 на улице Савушкина.

Пуля разбила стекло, пассажиры не пострадали, сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса». Из-за происшествия случился сбой в работе трамваев № 19 и 48. Сейчас транспорт ходит по расписанию.

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Ранее сообщалось, что Смольный предложил Китаю инвестировать в легкорельсовый трамвай. Город ищет инвестора для строительство линии до Сертолово и Всеволожска уже давно, однако пока никто не вложил денег в проект. Взамен Смольный готов поддержать китайские компании, предоставив им возможность работать в особой экономической зоне.