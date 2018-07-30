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Смольный предложил Китаю инвестировать в легкорельсовый трамвай

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© Фото: Instagram / @maksim_mozd

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Город уже давно ищет инвестора, который даст денег на строительство линии до Всеволожска и Сертолово.

Смольный предложил Китаю инвестировать в легкорельсовый трамвай и строительство гостиницы в национальном стиле. Об этом стало известно после встречи вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова с вице-мэром Пекина Ян Бином.

Город ищет инвестора для строительство линии легкорельсового трамвая до Сертолово и Всеволожска уже давно, однако пока никто не вложил денег в проект. Взамен Смольный готов поддержать китайские компании, предоставив им возможность работать в особой экономической зоне.

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Ранее в Ораниенбауме торжественно открыли три зала Китайского дворца после масштабной реставрации. Работы в дворце проводились к 250-летнему юбилею. Теперь посетители исторического комплекса смогут попасть в штофную опочивальню, будуар и кабинет. Полностью работы в Китайском дворце завершатся только к 2023 году.

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