Спасатели вновь тушат сильный пожар на складе «Ленфильма»

Во вторник, 17 июля, в 19:55 на складе «Ленфильма», расположенном в доме 5 по улице Тамбасова, случился очередной пожар, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу. Пламя объяло 200 кв.м. двухэтажного кирпичного здания. По словам арендаторов помещений, горят строительные материалы.

Спасатели подчеркивают, что погибших и пострадавших нет. Из-за угрозы распространения огня возгоранию был присвоен повышенный номер сложности – №2. Сейчас с пламенем продолжают бороться 60 пожарных. В 21:19 спасатели справились с открытым горением, ранг пожара понижен до №1 БИС.

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Предыдущий пожар случился на складе «Ленфильма» в феврале этого года. Тогда закоптились ретро-автомобили, которые студия снимала еще в прошлом веке. После инцидента около пятидесяти машин перевезли в другое место.