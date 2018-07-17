Два человека погибли при взрыве баллона на заводе «Автоген» на Литовской улице

В Петербурге на заводе «Автоген» взорвался газовый баллон. В результате инцидента погибли два человека, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрыв на Литовской улице, 11, произошел в районе половины первого часа дня. Предположительно, он случился во время заправки газовых баллонов.

Волна от разорвавшегосябаллона разбила стекло в доме №5 по Новолитовской улице, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Хлопок был слышен на большом расстоянии от места взрыва, в том числе в Приморском и Василеостровском районах.

«Автоген», согласно данным с официального сайта, снабжает организации и частных лиц техническими газами и смесями, сопутствующим оборудованием и товарами.

По данным сайта Rusprofile, генеральный директор предприятия – Александр Круглов. Завод выполнял работы для ГУП «ТЭК СПБ», «Горэлектротранса», «Мостотреста» и ГУП «Ленводхоз».