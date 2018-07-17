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В Купчино внук убил собственную бабушку и съел ее глаза

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© Фото: Наталья Глебова / страница «ВКонтакте»

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Мужчина, недавно выписанный из психиатрической клиники, даже не пытался скрыться с места происшествия.

В Петербурге душевнобольной мужчина, недавно выписанный из психиатрической клиники, жестоко убил собственную бабушку, сообщают «Невские новости». Инцидент произошел около полуночи 16 июля на улице Белы Куна.

Тревогу забила мать злоумышленника, которая не смогла открыть дверь в квартиру. Испугавшись, что 93-летней матери стало плохо, женщина вызвала сотрудников МЧС. Спасатели с помощью пожарной лестницы проникли в открытое окно и буквально остолбенели.

Бабушка была убита и лежала на полу, рядом стоял ее внук, который даже не пытался скрыться с места преступления. Позже выяснилось, что молодой человек до смерти забил пенсионерку, совершил над ней сексуальное насилие, вырвал и съел глаза. На данный момент расследование преступления продолжается.

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