В Милане два человека погибли после схода электрички с рельсов

В пригороде Милана при сходе электрички с рельсов погибли два человека, сообщает La Stampa. Ранения разной степени тяжести получили около 100 пассажиров, десять из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Официальные причины трагедии пока не называются. По данным итальянского телеканала Rainews24, авария случилась из-за неисправности стрелочного механизма, который отклонился от оси.

Сейчас движение на участке железной дороги у станции Pioltello Limito приостановлено, объявлено о задержках поездов. На месте происшествия продолжают работать спасательные бригады, врачи скорой помощи и полицейские.

Неделей ранее, 18 января, пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Вашингтон, США. Падающие вагоны повредили несколько машин на шоссе. Погибли шесть человек, 77 пассажиров были доставлены в больницы.