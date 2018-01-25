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В Милане два человека погибли после схода электрички с рельсов

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© Фото: Stringer / Reuters
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    В тяжелом состоянии госпитализированы десять пассажиров поезда.

    В пригороде Милана при сходе электрички с рельсов погибли два человека, сообщает La Stampa. Ранения разной степени тяжести получили около 100 пассажиров, десять из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

    Официальные причины трагедии пока не называются. По данным итальянского телеканала Rainews24, авария случилась из-за неисправности стрелочного механизма, который отклонился от оси.

    Сейчас движение на участке железной дороги у станции Pioltello Limito приостановлено, объявлено о задержках поездов. На месте происшествия продолжают работать спасательные бригады, врачи скорой помощи и полицейские.

    Неделей ранее, 18 января, пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Вашингтон, США. Падающие вагоны повредили несколько машин на шоссе. Погибли шесть человек, 77 пассажиров были доставлены в больницы.

     

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