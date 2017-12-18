Как минимум шесть человек погибли при сходе поезда с рельсов в США

По меньшей мере шесть человек погибли при сходе поезда с рельс в штате Вашингтон, США, передает Associated Press. Ожидается, что число жертв может увеличиться.

Один из представителей властей, сохранивший анонимность, сообщил, что поезд мог с чем-то столкнуться на пути, прежде чем сойти с рельсов. Офис шерифа округа Пирс рассказал, что падающие вагоны повредили несколько автомобилей на шоссе, автомобилисты получили ранения, но об их гибели не сообщалось.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в США 18 декабря. Из-за падения на шоссе Interstate 5 образовалась крупная пробка. Движение поездов на аварийном участке прервано. Как минимум 77 человек были госпитализированы.