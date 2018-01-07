В центре Петербурга 39 домов пострадали из-за коммунальной аварии

В понедельник, 7 января, в 8:10 у дома 3 по Фуражному переулку случилась авария на трубопроводе диаметром 700 мм, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу. Горячая вода не вытекла на поверхность, однако на месте происшествия очевидцы заметили парение.

В «Теплосети Петербурга» рассказали, что отопление в 39 близлежащих домах переведено на пониженные параметры. Горячую воду жителям отключать не будут. Устранить дефект обещают 8 января в четыре часа утра.

Ранее коммунальщики вернули тепло в 560 домов на проспекте Большевиков. В ходе ремонта специалисты заменили около шести метров труб. Работы удалось завершить раньше нормативного срока.