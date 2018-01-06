В дома на проспекте Большевиков вернулось тепло. Отопление было ограничено в 560 зданиях из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в «Теплосети Петербурга».

«6 января с опережением нормативного срока специалисты завершили ремонтные работы на трубопроводе диаметром 1200 мм по адресу проспект Большевиков, 32А», – рассказали в пресс-службе.

В настоящий момент тепло и горячая вода подаются жителям Красногвардейского района в штатном режиме. В ходе ремонтных работ было заменено около шести метров труб, на месте прорыва работали 40 специалистов и 15 единиц техники.