Террористы хотели взорвать Казанский собор Петербурга

Выборгский районный суд заключил под стражу первого подозреваемого в подготовке серии терактов в городе на Неве, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Евгений Ефимов проходит по делу о незаконном изготовлении взрывного устройства. Мера пресечения избрана до 13 февраля 2018 года. По словам 18-летнего подозреваемого, он планировал взорвать бомбу в Казанском соборе 17 декабря.

Как рассказывают следователи, молодой человек собирал взрывное устройство в металлическом гараже на Литовской улице. Вычислить несостоявшегося террориста помог владелец гаража, который пришел проверить свое имущество 11 декабря и почувствовал сильный химический запах.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов на территории Петербурга. В ходе спецоперации, проведенной 13-14 декабря, были задержаны семь членов законспирированной ячейки «Исламского государства», чья деятельность запрещена в нашей стране. Злоумышленники планировали устроить серию взрывов 16 декабря с участием террористов-смертников.