Бывший журналист Санкт-Петербург.ру задержан в Иркутске

Бывший сотрудник Санкт-Петербург.ру и "Фонтанки" Михаил Грачев задержан в Иркутске. Он пытался снять видео для собственного блога на YouTube.

Предметом раследования Грачева стал дом местного врио губернатора Игоря Кобзева, якобы купленный для семьи чиновника строительными компаниями за 95 млн рублей.

Сам Грачев написал на своей странице в Facebook, что прилетел в Иркутск, поскольку это его родина. Снять видео он пытался при помощи квадрокоптера, однако как только тот поднялся в воздух, к журналисту и его помощнику подъехали несколько человек и задержали их.

На данный момент Грачев отпущен из полиции. В понедельник ему предъявят обвинение. Правда, пока непонятно, в чем.