В Петербурге задержали группу подростков из-за смерти мужчины у школы №256

Петербургские следователи возбудили уголовное дело после смерти 33-летнего мужчины во дворе школы №256 на набережной канала Грибоедова. Об этом сообщила «Фонтанка».

По словам родственников погибшего, мужчина пил пиво вместе с другом. В то же время к школе подошли подростки, которым на вид было 14-16 лет. Они также собирались выпить.

Несовершеннолетним сделали замечание, на которое они отреагировали агрессивно. Следователи в настоящее время проверяют версию о том, что мужчину сбили с ног, а затем один из подростков прыгнул ему на голову. Согласно другой версии, он упал сам, а драки не было.

По уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, задержали группу несовершеннолетних. Подростки не отрицают участие в конфликте, но правоохранители никому не предъявили обвинение.

В конце августа в Петербурге возбудили уголовное дело об избиении учителя в Таврическом саду. Вскоре были задержаны трое 17-летних подростков. По предварительным данным, они имеют отношенеи к субкультуре АУЕ.