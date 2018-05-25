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Голливудского продюсера Харви Вайнштейна арестовали по обвинению в изнасиловании

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© Фото: Lucas Jackson / Reuters

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Звезды мира кино осенью 2017 года рассказали, что Вайнштейн неоднократно к ним приставал и даже принуждал к сексу.

Нью-йоркская полиция арестовала голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Утром 25 мая Вайнштейн добровольно явился в полицейский участок. Актриса Пас де ла Уэрта обвиняла его в двух случая изнасилования, а Люсия Эванс – в принуждении к оральному сексу.

Продюсер вечером в пятницу предстанет перед судом в Манхэттене. По информации New York Times, он договорился, что его отпустят под залог в миллион долларов, но при этом обяжут носить электронный браслет.

Осенью 2017 года десятки женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. По их словам, он делал это на протяжении нескольких десятилетий. О домогательствах рассказали актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Сальма Хайек и другие звезды.

Позднее журнал Time признал человеком года «нарушителей молчания», которые привлекли внимание к проблеме домогательств.

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