Неизвестная компания незаконно покрасила барельеф Спасо-Конюшенной церкви

Часть храма Спаса Нерукотворного Образа в Конюшенном ведомстве была незаконно покрашена некой подрядной организацией. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП).

Про инцидент стало известно из социальных сетей. Очевидцы опубликовали видео, на котором рабочий наносит на барельеф исторического здания белую краску из пульверизатора поверх грязи.

В Смольном сообщили, что не знают, какая организация ответственна за проведение работ. В КГИОП уточнили, что никакие разрешения не выдавались, поэтому компания «понесет наказание в соответствии с действующим законодательством в сфере сохранения культурного наследия».

Конюшенным ведомством в настоящее время заведует Музей городской скульптуры. Несколько лет назад Смольный под давлением градозащитников расторг контракт с Plaza Lotus Group братьев Зингаревичей на реконструкцию здания, которое с 2010 года планировалось превратить в апарт-отель.

Стоимость реконструкции площадью 41 тыс. кв. метров оценивалась в 3-6 млрд рублей. Реставрация, которой занималась «дочка» Plaza Lotus Group «Оранж Девелопмент», была приостановлена в 2014 году по многочисленным просьбам градозащитного сообщества Петербурга.

Компания хотела нарушить условия договора, построив не гостиницу, а апарт-отель для постоянного проживания. Общественники, депутаты и совет по сохранению культурного наследия выступали против многих деталей проекта, в том числе против перекрытия исторической галереи перегородками.

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