  • 23 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 15:19 61.7408  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 15:19 72.2710  
Нефть($) 23.05.2018 78.96 0.73
Нефть(p) 23.05.2018 4951.96 +7.73

Неизвестная компания незаконно покрасила барельеф Спасо-Конюшенной церкви

Автор:


© Фото: Anna Kudryavtseva / wikimapia.org

Темы дня

В Смольном уже устанавливают организацию, ответственную за нарушение закона.

Часть храма Спаса Нерукотворного Образа в Конюшенном ведомстве была незаконно покрашена некой подрядной организацией. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП).

Про инцидент стало известно из социальных сетей. Очевидцы опубликовали видео, на котором рабочий наносит на барельеф исторического здания белую краску из пульверизатора поверх грязи.

В Смольном сообщили, что не знают, какая организация ответственна за проведение работ. В КГИОП уточнили, что никакие разрешения не выдавались, поэтому компания «понесет наказание в соответствии с действующим законодательством в сфере сохранения культурного наследия».

Конюшенным ведомством в настоящее время заведует Музей городской скульптуры. Несколько лет назад Смольный под давлением градозащитников расторг контракт с Plaza Lotus Group братьев Зингаревичей на реконструкцию здания, которое с 2010 года планировалось превратить в апарт-отель.

Стоимость реконструкции площадью 41 тыс. кв. метров оценивалась в 3-6 млрд рублей. Реставрация, которой занималась «дочка» Plaza Lotus Group «Оранж Девелопмент», была приостановлена в 2014 году по многочисленным просьбам градозащитного сообщества Петербурга.

Компания хотела нарушить условия договора, построив не гостиницу, а апарт-отель для постоянного проживания. Общественники, депутаты и совет по сохранению культурного наследия выступали против многих деталей проекта, в том числе против перекрытия исторической галереи перегородками.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Праздник в Северной Венеции: как Петербург отметит День города

    Мотофестиваль, велопарад, шествие слонов, концерты и праздничный салют – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях 315-летия города на Неве.

    читать далее →

    Топ-5 мест Петербурга, где подают прохладительные безалкогольные коктейли

    Огуречный лимонад, милк-шейки, свежевыжатый сок и другие напитки – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где освежиться в жаркую погоду.

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке
    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram