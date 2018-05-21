ФСБ раскрыла экстремистскую группу в Крыму, созданную при поддержке украинских силовиков

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли экстремистскую группу в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным силовиков, группа была создана Эролом Велиевым, помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева. В ФСБ отметили, что инициатором выступил Рефат Чубаров, находящийся в розыске лидер запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа», при поддержке Службы безопасности Украины. В группу входили бывшие боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

Правоохранители установили, что экстремисты планировали ряд преступлений «с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым».

«Так, членами экстремистского сообщества в январе 2018 года с использованием бутылок с зажигательной смесью был осуществлен поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева, внесшего значительный вклад в укрепление национального единства. За каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано выплачивать по 500 долларов США», – заявили в ФСБ.

Из-за поджога было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенного общеопасным способом, а также о создании экстремистского сообщества и участии в нем.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму предполагаемых членов запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

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