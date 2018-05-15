Украинские силовики задержали сотрудника киевского отделения РИА «Новости»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве журналистов местного отделения РИА «Новости». Силовики ворвались в офис утром 15 мая, сообщило информагентство.

Когда правоохранители вошли в здание, находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Незадолго до этого сотрудник РИА Кирилл Вышинский был задержан на улице возле своего дома.

В СБУ заявили, что проводят следственные мероприятия в отношении «медиаструктур, подконтрольных России». По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, «правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины»

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян уточнила, что сотрудники редакции были отправлены на допрос в СБУ.

«Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы», – написала она в Twitter.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Киева возмутительными. Он отметил, что Москва пример «меры взаимности», не отметив, что под этим подразумевается.

В среду, 16 мая, Крымский мост откроют для движения транспорта. Переправу начали строить в апреле 2015 года, через год после вхождения полуострова в состав России по итогам референдума, который Украина считает незаконным.

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