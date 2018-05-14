Движение на Крымском мосту откроют утром 16 мая

Крымский мост будет открыт для движения автовладельцев в 05:30 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

В управлении подчеркнули, что автоподходы к мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будут доступны для транспорта за час до официального запуска движения. Торжественная церемония открытия состоится 15 мая, в ней примет участие президент РФ Владимир Путин.

«Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив», – подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Крымский мост начали строить в апреле 2015 года, через год после вхождения полуострова в состав России по итогам референдума, который Украина считает незаконным. Автомобильную часть переправы, соединяющий регион с Таманским полуостровом в Краснодарском крае, должны были открыть в декабре 2018 года, но рабочие по инициативе Путина решили завершить работы на полгода раньше.

Украинский журналист Матвей Ганапольский поблагодарил Россию за строительство Крымского моста. Он заявил, что жители Украины будут им пользоваться после «возвращения» полуострова Киеву.

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