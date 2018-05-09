Хулиганы сорвали скульптуру кошки Тишины Матроскиной на улице Марата

Неизвестные попытались оторвать скульптуру кошки Тишины Матроскиной, расположенной на фасаде мастерской творческого объедения «Митьки» на улице Марата.

По словам очевидцев, в ночь на 9 мая возле дома № 36 находилась компания подвыпившей молодежи.

«Всего человек 6-7 парней и несколько девушек. Громко смеялись, пытались оторвать кошку. Я сделал им замечание, и они молча разошлись», – передает «Фонтанка» слова очевидца.

Лидер «Митьков» Дмитрий Шагин заявил, что кошку действительно сорвали с фасада, однако скульптура зацепилась хвостом за провода и не упала. В ближайшее время фигуру отреставрируют, после чего вернут на место.

Кошка появилась на улице Марата в 2005 году, после чего в городе 8 июня стали ежегодно отмечать Всемирный день петербургских кошек и котов.