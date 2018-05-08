При крушении российского боевого вертолета в Сирии погибли два пилота

На востоке Сирии разбился российский боевой вертолет Ка-52. В результате катастрофы погибли два пилота, находившихся на борту.

Воздушное судно потерпело крушение вечером 7 мая. По предварительным данным, инцидент во время планового полета случился в результате технической неисправности.

Согласно неофициальной версии, вертолет был сбит радикальными исламистами с помощью переносного зенитного ракетного комплекса, сообщил «Коммерсантъ». Военный эксперт Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», назвал предположение маловероятным. По его мнению, боевики «разрекламировали бы свой успех» в случае, если бы они имени к этому отношение.

«Там в очередь выстраиваются группировки, которые заявляют, что это именно они сбили аппарат. В этом случае мы не видим подобного», – передает РИА «Новости» слова Мураховского.

В пресс-службе Министерство обороны добавили, что тела летчиков доставлены на аэродром базирования.

Крушение Ка-52 стало вторым инцидентом в Сирии за неделю. В четверг, 3 мая, там разбился российский самолет Су-30СМ. В результате происшествия погибли два летчика.