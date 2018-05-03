В Сирии при крушении российского самолета погибли два летчика

Российский истребитель Су-30СМ разбился в Сирии после взлета с авиабазы Хмеймим.

Крушение произошло 3 мая в районе 09:45 по московскому времени, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ. В результате катастрофы погибли два летчика, находившихся на борту самолета.

Согласно предварительной информации, крушение случилось из-за попавшей в двигатель птицы. В Минобороны подчеркнули, что самолет не был обстрелян.

В начале марта при крушении самолета Ан-26 в Сирии погибли 33 пассажира и шесть членов экипажа. Запрещенная в РФ группировка «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за падение воздушного судна, однако в Минобороны РФ подчеркнули, что огневого воздействия на самолет не было.

Фото: Twitter / @MGhorab3