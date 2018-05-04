ФСБ задержала в Ярославле пятерых членов ИГ, готовивших теракты

Сотрудники ФСБ задержали в Ярославле членов запрещенной в России группировки «Исламское государство». Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В ходе оперативных мероприятий, которые прошли 3 и 4 мая, задержали пятерых человек. По данным ФСБ, они планировали террористические акты в нескольких городах России.

«Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера Telegram, в том числе из-за рубежа», – отметили в ведомстве.

У задержанных изъяли самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ФСБ также ликвидировали двух лидеров религиозно-экстремискской ячейки в Ставропольском крае. Во время спецоперации 4 мая они оказали вооруженное сопротивление, после чего были нейтрализованы.

На месте происшествия обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, оружие, боеприпасы и гранаты.

В конце апреля Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении ряда терактов в России. Злоумышленники, по данным ведомства, готовили атаки в Ставропольском крае, Татарстане, Дагестане, Омской и Ульяновской областях.

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