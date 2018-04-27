ФСБ предотвратила пять готовящихся терактов в России

С 21 по 24 апреля спецслужбы нейтрализовали 12 боевиков и 14 сторонников террористов в пяти регионах России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Бандиты готовили теракты на территориях Ставропольского края, республик Татарстан и Дагестан, Омской и Ульяновской областей.

В Ставрополье сотрудники была пресечена деятельность сторонника «Исламского государства» (данная террористическая организация запрещена во многих странах мира, в том числе России). Мужчина с помощью взрывных устройств и огнестрельного оружия хотел напасть на здание правительства Ставропольского края и управления ФСБ по региону.

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Для осуществления своего плана злоумышленник приобрел тесак, обрез и компоненты для изготовления самодельной бомбы. Арендовал частный дом для конспиративного проживания, где изучал все возможные варианты нападения.

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