На севере Петербурга эвакуировали два торговых комплекса

Два торговых центра на севере Петербурга эвакуировали днем 19 апреля.

Посетителей и персонал мебельного центра «Гранд Каньон» вывели на улицу из-за сработавшей пожарной сигнализации. Тревога оказалась учебной, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Спасателей к «Гранд Каньону» не вызывали. Вскоре после эвакуации комплекс вернулся к обычному режиму работы.

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Из-за тревоги шоппинг пришлось прервать и посетителям гипермаркета «Леруа Мерлен» на проспекте Культуры. Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Причину эвакуации свидетели не назвали. Вскоре посетители и сотрудники комплекса смогли вернуться в «Леруа Мерлен».

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