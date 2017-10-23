Мариинский театр перед показом "Матильды" оцепил ОМОН

Вечером в понедельник,23 октября, бойцы ОМОНа оцепили Мариинский театр перед премьерным показом фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда".

Бойцы ОМОН появились у стен театра в 18:00 часов появились бойцы ОМОНа. В протестном молельном стоянии, о котором было объявлено ранее, ччаствовало всего несколько человек. Собравшиеся пели псалмы, а также "Боже, царя храни". Они держали в руках иконы и изображения Николая II.

По их мнению, "Матильду" нельзя показывать людям, так как это кино порочит образ мучеников "постельными сценами", а в уже посмотревших фильм вселяется бес, сообщает "Росбалт".

Фото: Росбалт

Три немецких актера, в том числе Ларс Айдингер, который сыграл Николая II в фильме "Матильда", "абсолютно искренне" побоялись ехать на российскую премьеру фильма, заявил режиссер Алексей Учитель.

"Говорит, что жена, ребенок. И это человек, который больше года прожил в России, снимаясь. Прекрасно знает нашу страну, сколько литературы прочитал. Это для него серьезный удар, что он не может приехать, точнее может, но боится. Эта горстка людей, пытающихся протестовать против картины, не видя ее, создали некий миф, который отпугивает от нашей страны, вот что ужасно. Этого не должно быть", — приводит издание слова режиссера.

В широкий прокат фильм режиссера Алексея Учителя выйдет в четверг, 26 октября. Подробнее о пресс-показе картины в Петербурге можно прочитать здесь.