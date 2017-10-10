За сутки телефонные террористы "минировали" Петербург 114 раз

Накануне, 9 октября, Петербург атаковали телефонные террористы. Из-за анонимных угроз правоохранителям пришлось эвакуировать комитеты Смольного, школы, вокзалы, Дом Зингера, Московский районный суд и кафе.

За минувшие сутки злоумышленники сообщили о минировании 114 раз. Бомбы пришлось искать в 32 зданиях госорганов, 22 торговых центрах, три вокзала, 26 образовательных учреждениях и других зданиях Петербурга, сообщает "Фонтанка".

На улицы были выведены 41,5 тыс. человек. Абсолютно все вызовы оказались ложными. По факту произошедшего проводится проверка. К настоящему моменту уголовные дела не возбуждены.