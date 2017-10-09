В Петербурге из-за звонков о бомбе эвакуировали три вокзала

В понедельник, 9 октября, из-за анонимных звонков о заминировании в Петербурге эвакуировали три вокзала: Балтийский, Финляндский и Витебский.

Сейчас сотрудники транспортной полиции из зданий вокзалов эвакуируют посетителей. Пока на движении поездов это никак не сказалось.

Ранее сообщалось, что с 11 утра как минимум в восемь школ поступили звонки анонимов о бомбах. Также "заминировали" сразу несколько комитетов Смольного.

На минувших выходных, 7 и 8 октября, неизвестные "минировали" ТРЦ и отели Северной столицы. В субботу, 7 октября, было "заминировано" восемь торговых комплексов, а в воскресенье, 8 октября - 22 гостиницы и ТРК.