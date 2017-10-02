ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ - запрещена на территории РФ) взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, в ходе которой погибли 50 человек, передает Reuters со ссылкой на публикации боевиков в сети.

В заявлении террористов ИГ говорится, что стрелявший мужчина якобы «принял ислам» за несколько месяцев до случившегося.

В ночь на понедельник, 2 октября, 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе. Сообщается о 50 погибших, и более 400 пострадавших. Момент начала стрельбы попал на видео.

По последним данным, преступник покончил с собой до прибытия полиции. В номере отеля обнаружено более 10 винтовок.

В Ростуризме заявили, что сейчас в Лас-Вегасе находятся порядка 50 туристов из России. Пока информация о том, пострадали ли они в результате стрельбы у казино, в ведомство не поступала.