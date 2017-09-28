Пожар в Университете МВД в Петербурге потушен

Пожар в здании подразделения Университета МВД в Пушкине потушен, обошлось без пострадавших, сообщают в МЧС.

В университете загорелось помещении отдельно стоящего корпуса вуза. В пристройке размером 30 на 100 метров огонь распространился на площадь в 150 квадратных метров.

Его тушили по второму номеру сложности около трех десятков пожарных расчетов. В этом здании находится факультет профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников полиции.

Во время тушения пожара въезд в Пушкин был ограничен.