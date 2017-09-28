В Пушкине горит подразделение университета МВД

В четверг, 28 сентября, по повышенному номеру сложности тушат пожар в здании подразделения университета министерства внутренних дел в Петербурге. Из-за этого въезд в Пушкин, где находится университет, временно ограничен.

Сообщение о возгорании в доме 1/2 по Софийскому бульвару поступило в 11.40. Первые подразделения были на месте уже через девять минут, передают в МЧС. Спустя три минуты пожару был присвоен повышенный номер 1-бис. Спустя 20 минут — второй повышенный номер.

Пожар тушат 27 единиц техники и 65 человек личного состава.

В МЧС сообщают, что пожар произошел в пристройке к административному зданию размером 30 на 100 метров, где находится факультет профессиональной подготовки. Площадь пожара - 150 квадратных метров.

Из-за скопления спецтехники въезд в Пушкин временно ограничен.