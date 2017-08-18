На станции «Владимирской» сломался новый «красный» поезд (ФОТО)

В пятницу, 18 августа, на станции петербургского метро «Владимирская» сломался новый «красный» поезд, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Чтобы выйти из вагонов, пассажирам пришлось самим открывать двери изнутри. Из-за поломки нового состава движение поездов на «красной» ветке метро задерживается на 20 минут, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте».

Фото: ДТП и ЧП Петербург

В минувшем году «Трансмашхолдинг» предоставил три новых состава «юбилейной» серии для «красной ветки» метро. Кроме того, в рамках контракта для «зеленой» линии он произвел 11 составов, а затем выиграл конкурс на поставку еще 20 для ветки красного цвета.

За последний год новые «красные» составы ломались минимум восемь раз. Это связывают с тем, что механизм не выдерживает того, что некоторые пассажиры пытаются остановить закрытие дверей руками.